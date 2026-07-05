El gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, exhortó a las instituciones que integran la Plataforma Regional de Defensa Civil a acelerar las acciones de preparación frente al posible impacto del Fenómeno El Niño Global y Costero, remarcando que aún existen entre tres y cuatro meses para reducir los riesgos, pero que ese tiempo debe aprovecharse con decisiones concretas y trabajo articulado.

Durante la reunión de coordinación, la autoridad regional enfatizó que todas las entidades deben presentar un diagnóstico puntual de sus necesidades para ir cerrando brechas de manera progresiva. “La idea no es hablar mucho. La idea es ir viendo cómo vamos cubriendo, cerrando las brechas para preparar el próximo fenómeno del Niño”, señaló. Asimismo, propuso que las próximas reuniones se enfoquen en un “checklist” institucional que permita verificar qué recursos tiene cada entidad y cuáles requieren apoyo.

Neyra también defendió el trabajo realizado para impulsar las obras de largo plazo destinadas a reducir el riesgo de inundaciones en Piura. Explicó que recién en la actual gestión se logró que la Autoridad Nacional de Infraestructura culmine el perfil del proyecto de manejo integral del río Piura, documento indispensable para iniciar una solución definitiva. “El tema del manejo integral del río Piura no se va a solucionar en cuatro años. Son proyectos de mediano y largo plazo, pero alguien tenía que comenzarlos”, afirmó.

El gobernador recordó que durante varios años no existió siquiera un perfil técnico para estas intervenciones, lo que impidió avanzar en las obras. En ese sentido, sostuvo que la prioridad ahora es continuar con las gestiones para que los proyectos se ejecuten sin interrupciones y exhortó a las futuras autoridades a dar continuidad a este proceso.

Como parte de los acuerdos, la Plataforma Regional de Defensa Civil aprobó solicitar formalmente al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) que intervenga la caja hidráulica del río Piura dentro del ámbito de sus competencias. “La idea es unirnos. La idea es no pelearnos y podernos preparar bien para el probable fenómeno del Niño próximo”, concluyó el gobernador.