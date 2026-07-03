El gobernador regional de Piura y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Luis Neyra León, participó en la décima edición del Consejo de Estado Regional (CER), espacio de articulación entre el Gobierno nacional y las autoridades regionales, desarrollado en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

La reunión fue encabezada por el presidente de la República, José María Balcázar, y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, con la participación de ministros de Estado, gobernadores regionales y la gerenta regional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Durante la sesión se abordaron las acciones que viene impulsando el Ejecutivo para enfrentar el impacto del fenómeno El Niño, con énfasis en las medidas de prevención, preparación y respuesta ante las intensas precipitaciones previstas en diversas zonas del país.

En ese marco, el Gobierno informó sobre la declaratoria del estado de emergencia en 796 distritos por un periodo de 60 días, medida oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM, que permitirá ejecutar acciones inmediatas de excepción y rehabilitación en las jurisdicciones comprendidas.

Asimismo, representantes del Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la PCM expusieron las principales acciones preventivas que se vienen implementando para reducir los riesgos frente a este evento climático.

Como parte de la agenda, los gobernadores regionales participaron en la presentación de las acciones ejecutadas en sus respectivas jurisdicciones y de los principales desafíos que enfrentan para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias, en un trabajo coordinado con el Gobierno nacional.

El Consejo de Estado Regional constituye un mecanismo de coordinación entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales para impulsar acuerdos orientados al desarrollo de las regiones y la atención de las principales necesidades de la población. Durante la jornada también se informó que este espacio acumula más de 2 mil acuerdos, con un nivel de cumplimiento del 92 %, traducidos en la ejecución de 840 proyectos de inversión pública en todo el país.