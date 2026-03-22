En un operativo conjunto entre el INPE, la Policía Nacional y el Ministerio Público DE Piura, ejecutaron una revisión extraordinaria en el pabellón 1 del penal de varones de Piura (ex Río Seco).

Durante la intervención del primer y segundo piso del pabellón 1, según las autoridades, pese a que está prohibido el uso de objetos dentro del establecimiento, lograron decomisar armas punzocortantes, pipas artesanales, cables eléctricos, encendedores y múltiples envoltorios de marihuana.

Además, entre los hallazgos figuran una tarjeta Micro SD de 32 GB y una hoja de papel con una lista de nombres y números telefónicos. Estos elementos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar si eran utilizados para coordinar extorsiones u otros delitos desde el centro penitenciario.

Este noveno operativo de requisa, registro de celdas e incautación se ejecutó en el marco de la declaratoria de emergencia en la región, donde más de 20 agentes del INPE dirigidos por el director del recinto, 18 fiscales de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada y 146 policías de la División Policial de Orden Público realizaron la requisa.