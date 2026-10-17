Las autoridades intervinieron un local y detectaron que comercializaban más de mil productos agroquímicos prohibidos y caducados en la provincia de Sullana.

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La diligencia fue efectuada por el fiscal Juan Aguilar Sandoval de la Fiscalía de Prevención del Delito, junto al personal de Senasa, Policía Nacional y municipalidad, quienes llegaron al establecimiento de la calle Independencia y constataron la presencia y venta de productos fitosanitarios que contienen sustancias activas restringidas, tales como clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin.

Además, hallaron una gran cantidad de productos agroquímicos con fecha de caducidad vencida almacenados en el establecimiento. En total, se contabilizaron 720 unidades de productos vencidos (incluyendo sobres, frascos, galoneras, bidones y sacos).

Ante estos hallazgos, que suman 1,135 productos observados, el personal de Senasa dispuso la inmovilización de todos los artículos para que las empresas titulares de registro puedan retirarlos y procedan a su disposición final.