La Fiscalía dispuso la inmovilización de más de mil insumos para evitar su comercialización
La Fiscalía dispuso la inmovilización de más de mil insumos para evitar su comercialización

Las autoridades intervinieron un local y detectaron que comercializaban más de mil productos agroquímicos prohibidos y caducados en la .

La diligencia fue efectuada por el fiscal Juan Aguilar Sandoval de la Fiscalía de Prevención del Delito, junto al personal de Senasa, Policía Nacional y municipalidad, quienes llegaron al establecimiento de la calle Independencia y constataron la presencia y venta de productos fitosanitarios que contienen sustancias activas restringidas, tales como clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin.

Además, hallaron una gran cantidad de productos agroquímicos con fecha de caducidad vencida almacenados en el establecimiento. En total, se contabilizaron 720 unidades de productos vencidos (incluyendo sobres, frascos, galoneras, bidones y sacos).

Ante estos hallazgos, que suman 1,135 productos observados, el personal de Senasa dispuso la inmovilización de todos los artículos para que las empresas titulares de registro puedan retirarlos y procedan a su disposición final.

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