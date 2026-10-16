Un delincuente sustrajo una motocicleta que su propietario había dejado estacionada en el frontis de las oficinas de la ODPE (Oficina Descentralizada de Procesos Electorales) de la ONPE, en la décima cuadra de la avenida Champagnat, en la provincia de Sullana.

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Según las cámaras de videovigilancia que captaron el hecho, el individuo retiró el seguro del vehículo y se retiró tranquilamente de la zona a bordo de la unidad.

La motocicleta, de marca Wanxin, color negro, modelo scooter y con placa PT-6388, pertenece al ciudadano de iniciales M. C. A., quien solicitó el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero. Asimismo, el agraviado ya interpuso la denuncia en la comisaría del sector.