El Jurado Electoral Especial (JEE) de Sullana iniciará las audiencias públicas de recuento de votos que corresponden a la elección regional, provincial y distrital de los distritos de su jurisdicción como parte de los procedimientos previstos en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

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Para la provincia de Talara, las audiencias comprenden las mesas de sufragio de los distritos de Máncora, Los Órganos y Pariñas. De la misma manera, en Sullana, corresponden a Querecotillo, Bellavista, Marcavelica y Lancones, mientras que, en Ayabaca, se encuentra comprendida la mesa 071014, del distrito de Pacaipampa.

Cabe resaltar que estas audiencias forman parte de la labor jurisdiccional del JEE Sullana, que evalúa cada caso conforme a la normativa electoral y dentro del ámbito de sus competencias, con el propósito de garantizar el adecuado desarrollo de los procedimientos y el respeto a la voluntad expresada en las urnas.

Estas audiencias públicas serán transmitidos en vivo a través del canal de Youtube del JEE Sullana y redes sociales institucionales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Es importante recordar que hace unos días, el JEE Sullana también realizó dos audiencias de votos impugnados. La primera correspondió a la mesa 072748, de la elección regional, ubicada en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana. La segunda estuvo relacionada con la mesa 073409, correspondiente a la elección de vicegobernador y consejeros regionales, en el distrito de Los Órganos, provincia de Talara, ambas en la región Piura.

Una vez concluidas las audiencias y cumplidos los procedimientos correspondientes, los votos son remitidos a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Sullana para su procesamiento, conforme a las funciones de cada organismo electoral.