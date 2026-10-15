Agresor le fracturó la pata a la mascota con piedras y luego atacó al dueño en el cuello con un pedazo de vidrio. La Policía logró detenerlo.
Agresor le fracturó la pata a la mascota con piedras y luego atacó al dueño en el cuello con un pedazo de vidrio. La Policía logró detenerlo.

El dueño de un perro se salvó de morir tras ser atacado en el cuello con un pedazo de vidrio por un sujeto, luego de que la víctima le increpara al agresor por haber lanzado piedras a su mascota y fracturarle una de las patas en la .

El suceso se registró en la cuarta cuadra de la avenida Santa Cruz, en el asentamiento El Obrero. Según se conoció, el can ladró al individuo, quien reaccionó lanzándole piedras.

Tras ello, el dueño le increpó al sujeto, sin embargo, reaccionó de manera desafiante y lo atacó en el cuello con un pedazo de vidrio, dejándolo herido. Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional lograron ubicar y detener al atacante, trasladándolo a la comisaría de la jurisdicción.

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