Con el objetivo de sensibilizar a la población y promover la detección temprana, el Servicio de Oncología iluminó de color rosado el frontis del Hospital de Especialidades de Sullana, en el marco de la “Semana de la Lucha Contra el Cáncer”.

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El acto simbólico no solo marcó el inicio de las jornadas informativas en la provincia, sino que reafirmó el compromiso del nosocomio de fortalecer los servicios de salud y garantizar un acompañamiento integral a los pacientes.

Durante la actividad, el jefe del Servicio de Oncología, médico Javier Carreño, enfatizó que el diagnóstico oportuno es determinante para salvar vidas. “La prevención es la herramienta más poderosa que tenemos para combatir esta enfermedad”, subrayó el especialista, quien instó a la ciudadanía a no postergar sus controles de rutina y acudir de manera periódica a los consultorios médicos para sus evaluaciones preventivas.