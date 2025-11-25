Delincuentes hicieron un forado para abrir la puerta de una vivienda y llevarse una laptop, una máquina de coser y un celular en la ampliación del asentamiento Quince de Marzo en la provincia de Sullana.

Ocurrió el lunes 24 de noviembre, cuando la dueña de la casa Sulay Rodríguez Marquina regresó a su inmueble de la manzana A lote 5 de la calle Las Palmeras y encontró un hueco que habían realizado en el portón de madera del frontis de su predio y la puerta estaba semi abierta.

Al verificar no encontró los equipos señalados y mostró su indignación, debido a que la laptop es utilizada para los trabajos de sus familiares y la máquina de coser por ella. Ante esto, interpuso la denuncia en la comisaría de la zona.

Ante esto, los vecinos mostraron su malestar debido a que la familia afectada es de bajos recursos económicos. Asimismo, pidieron a las autoridades de la Policía y Serenazgo que intensifiquen los operativos por diversos sectores de Sullana.