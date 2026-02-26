Las intensas precipitaciones en el norte del país provocaron la inundación de la iglesia San José Obrero, ubicada en la ciudad de Chulucanas, parroquia donde trabajó en 1983 el entonces sacerdote Robert Prevost, hoy el papa León XIV.

Marina Ruiz Díaz, integrante del equipo parroquial, informó a TV Perú que el templo quedó anegado debido a la acumulación de agua proveniente de calles cercanas y a las deficientes redes de agua y desagüe.

Imágenes difundidas muestran a vecinos retirando el agua con baldes para evitar mayores daños en la infraestructura.

Asentamientos humanos también afectados

La emergencia no se limita al templo. Ruiz Díaz indicó que diversos sectores vulnerables presentan inundaciones severas, entre ellos:

Asentamiento humano 28 de Julio

Consuelo de Velasco

Carlos Mariátegui

Viácara

Villa Mercedes

“Si el templo está así, imagínense cómo están sus viviendas”, expresó la vocera.

Necesidades urgentes y proyecto pendiente

Entre las principales necesidades del templo se encuentran:

Elevación del nivel del piso.

Reparación del techo por filtraciones.

Renovación de redes de agua y alcantarillado.

Estos trabajos formarían parte de un proyecto vinculado a la denominada “Ruta del Papa”, comprometido por la municipalidad y Caja Piura, pero que aún no se ha ejecutado.

La comunidad solicitó la intervención de Defensa Civil para evaluar daños y brindar apoyo a las familias damnificadas.

Impacto económico regional

En paralelo, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima estimó que las pérdidas económicas potenciales por las lluvias podrían superar los S/291 millones diarios en siete regiones.

Según Óscar Chávez, jefe del IEDEP, las regiones afectadas —Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa y Moquegua— representan el 23,3 % del PBI nacional y el 27,5 % del empleo formal privado.