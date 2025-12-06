Tras un paciente seguimiento, efectivos policiales de Lima intervinieron un camión en momento que estaba descargando productos y hallaron 3,027 paquetes tipo ladrillo de alcaloide de cocaína, en la provincia de Sullana.

Un equipo de la División de Investigaciones Especiales (Divines) de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la capital fueron quienes efectuaron la intervención a un vehículo en un predio del centro poblado de Somate Alto.

En el camión, los agentes encontraron 3,027 paquetes tipo ladrillo de alcaloide de cocaína que fue incautada y puesta a disposición de las autoridades y sería trasladada a Lima.

Según se conoció, la droga estaba siendo acopiada en dicha jurisdicción del sector Alto Chira y luego iba ser trasladada al puerto de la provincia de Paita y enviada vía marítima al extranjero.Asimismo, se supo que el cargamento de droga incautado sería llevado a la capital, donde las autoridades realizarán las investigaciones.

Cabe recordar que hace casi dos años, la Policía encontró abandonado varios paquetes de droga cerca de la misma zona de Somate Alto, del sector Alto Chira, que habían los narcotraficantes.

Mientras que una de las últimas intervenciones sucedió el pasado 30 de octubre, cuando agentes policiales ejecutaron un operativo en el Terminal Portuario de la ciudad de Paita y encontraron en uno de los contenedores, 40 paquetes tipo “ladrillo” de droga que tenían el logo de KTV y tenían un total de 48 kilos de clorhidrato de cocaína.