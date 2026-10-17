Las autoridades hallaron más de 1,400 sacos de producto procesado sin registro de procedencia
Las autoridades hallaron más de 1,400 sacos de producto procesado sin registro de procedencia

Efectivos policiales del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de y personal de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, intervinieron un establecimiento y decomisaron más de 60 toneladas de pescado y mariscos secos, así como harina de pescado procesados de manera ilegal en la zona industrial, ubicada en la carretera Panamericana, Sullana-Piura en esta provincia.

Durante la intervención, las autoridades hallaron a once personas en el local donde realizaban labores de procesamiento para la elaboración de abono mediante el uso de guano, harina de langostino, harina de camarón y sangre animal, entre otros insumos.

En la intervención, el equipo liderado por el fiscal Sosa Carrillo constató la presencia de maquinaria industrial en el área de molienda y un total de 1,405 sacos de productos hidrobiológicos procesados, equivalentes a 60,480 kg. Tras solicitarse la documentación, el encargado del local no pudo acreditar el origen de los productos.

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