Efectivos policiales del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Sullana y personal de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, intervinieron un establecimiento y decomisaron más de 60 toneladas de pescado y mariscos secos, así como harina de pescado procesados de manera ilegal en la zona industrial, ubicada en la carretera Panamericana, Sullana-Piura en esta provincia.

[PUEDES VER: Exigen a la Eps Grau dar solución a hundimientos en Sullana]

Durante la intervención, las autoridades hallaron a once personas en el local donde realizaban labores de procesamiento para la elaboración de abono mediante el uso de guano, harina de langostino, harina de camarón y sangre animal, entre otros insumos.

En la intervención, el equipo liderado por el fiscal Sosa Carrillo constató la presencia de maquinaria industrial en el área de molienda y un total de 1,405 sacos de productos hidrobiológicos procesados, equivalentes a 60,480 kg. Tras solicitarse la documentación, el encargado del local no pudo acreditar el origen de los productos.