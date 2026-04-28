Un duro golpe al narcotráfico realizaron las autoridades tras incautar 700 kilos de alcaloide de cocaína de la más alta pureza durante un operativo realizado en la carretera Panamericana Norte, en la vía Piura a Chiclayo.

La intervención se realizó debido a una acción coordinada entre la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas (FETID) de Piura, y efectivos especializados de la PNP que lograron incautar más de 700 kilogramos de alcaloide de cocaína, así como la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas a una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas.

La operación policial se inició el pasado 23 de abril, tras información de seguimiento e inteligencia proporcionada por el personal de la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro) de la PNP, que alertó sobre el traslado de una remesa de droga desde Chiclayo hacia Piura.

Con esta información, se desplegó un operativo estratégico en distintos puntos de la carretera Panamericana Norte, entre los tramos del peaje Mórrope y el ex peaje Bayóvar.

Durante la acción, se intervino inicialmente una camioneta en la que se desplazaban tres personas identificadas con las iniciales C.A.C.R., J.R.O. y J.A.C.G.

Posteriormente, fue ubicado un camión que se había desviado de la vía principal, conducido por R.S.F., el cual presentaba modificaciones estructurales destinadas a ocultar sustancias ilícitas.

Con autorización del conductor, el vehículo fue sometido a un minucioso registro, detectándose compartimentos ocultos en el techo del área frigorífica, donde se hallaron paquetes tipo “ladrillo”.

Tras las pruebas químicas preliminares realizadas por los efectivos policiales de la Dirandro, estas arrojaron resultado positivo para alcaloide de cocaína.

Como resultado de las diligencias, se contabilizaron 600 paquetes con un peso total de 728.242 kilogramos de alcaloide de cocaína.

Los cuatro detenidos y la droga incautada fueron trasladados a las instalaciones del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (Depotad) de la PNP en Piura, donde continúan las investigaciones bajo la dirección del Ministerio Público.

No se descarta que los cuatro integrantes intervenidos pertenecerían a una organización internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas, por lo que las autoridades continúan con las diligencias para ubicar a otros implicados o identificar caletas donde guardarían la droga, la que posteriormente sería trasladada vía marítima hacia otros continentes.

Recordemos que el pasado 6 de enero se incautaron 40 kilos de cocaína de la más alta pureza, adherida al casco de la embarcación “Leonidas Z”, en su parte subacuática, cuando estaba próximo a arribar al puerto de Paita, procedente de Colombia.