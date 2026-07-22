Las autoridades incautaron más de 40,000 cigarrillos ilegales en diversos establecimientos comerciales, tras un operativo realizado en varios sectores de la provincia de Sullana.

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Dichos productos fueron incautados en locales ubicados en la calle Carlos Leight donde hallaron cigarrillos de las marcas Golden, Carnival Change, Euro, French, Lucky Strike en diferentes presentaciones y de otras marcas.

Debido a la cantidad de mercadería encontrada, que superaría las cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT), se configuraría preliminarmente el delito de contrabando y otros delitos aduaneros. Ante ello, el personal policial procedió a detener al propietario del establecimiento. En tanto, la mercadería incautada quedó bajo custodia de Aduanas.

La acción preventiva estuvo encabezada por el fiscal provincial Juan Aguilar Sandoval y el fiscal adjunto Kevin Antón quienes participaron en las diligencias, junto a personal de la SUNAT-Aduanas, Municipalidad Provincial de Sullana, Policía Nacional, Serenazgo y representantes de British American Tobacco del Perú.