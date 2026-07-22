Se trata de productos de diferentes marcas que fueron incautados por las autoridades
Se trata de productos de diferentes marcas que fueron incautados por las autoridades

Las autoridades incautaron más de 40,000 cigarrillos ilegales en diversos establecimientos comerciales, tras un operativo realizado en varios sectores de la .

Dichos productos fueron incautados en locales ubicados en la calle Carlos Leight donde hallaron cigarrillos de las marcas Golden, Carnival Change, Euro, French, Lucky Strike en diferentes presentaciones y de otras marcas.

Debido a la cantidad de mercadería encontrada, que superaría las cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT), se configuraría preliminarmente el delito de contrabando y otros delitos aduaneros. Ante ello, el personal policial procedió a detener al propietario del establecimiento. En tanto, la mercadería incautada quedó bajo custodia de Aduanas.

La acción preventiva estuvo encabezada por el fiscal provincial Juan Aguilar Sandoval y el fiscal adjunto Kevin Antón quienes participaron en las diligencias, junto a personal de la SUNAT-Aduanas, Municipalidad Provincial de Sullana, Policía Nacional, Serenazgo y representantes de British American Tobacco del Perú.

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