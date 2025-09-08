Momentos de pánico vivieron diversos pobladores, luego que un incendio consumió dos viviendas de madera y afectó a otras más, en la provincia de Sechura, en la región Piura.

El siniestro ocurrió la tarde del domingo 7 de setiembre, cuando el fuego se inició en uno de los inmuebles de la manzana “Y” del asentamiento Tres de Enero, tercera etapa, cuando la dueña de una de las casas, no se encontraba en esos momentos.

Los vecinos fueron quienes se percataron del incendio, debido a que el humo salía del interior de la vivienda.

Ante esto, decidieron unirse y tumbar a empujones las paredes de triplay y palos de las casas e impidieron que el fuego no se propague a las viviendas colindantes. Incluso, ayudaron en sofocar las llamas con la poca agua que tienen en baldes e incluso con arena.

Los bomberos de la Compañía Illescas fueron quienes tuvieron que sofocar finalmente el fuego en la zona.

Una de las casas que resultó damnificada es el lote 30, donde reside la ama de casa Katty Curico Yuyarima, de 40 años, natural de Yurimaguas quien refirió a los bomberos de Illescas, que al momento del siniestro, se encontraba laborando fuera de su domicilio y que desconoce las causas del incendio.

Los efectivos de la Policía Nacional llegaron a la zona y están a cargo de las investigaciones. Asimismo, acudieron agentes de Serenazgo para apoyar en el siniestro que alarmó a los moradores.