Un incendio consumió cuatro viviendas y sus enseres en la ampliación de la avenida Juan Bosco, al costado de la Primera Brigada de Caballería del Ejército, en la urbanización Santa Rosa, provincia de Sullana.

La mañana del viernes 2 de enero ocurrió el siniestro, debido a que los inmuebles eran de material rústico que generó que se incendiaran rápidamente. Aunque la intervención de los vecinos con ayuda de una cisterna con agua, hizo que el fuego no se extienda al resto de casas. Asimismo, los bomberos controlaron totalmente el hecho.

Mientras en Piura, se registró otro incendio en una vivienda de la manzana K del sector La Molina 2. Asimismo, un anciano de 90 años, residente en la casa, se vio afectado y fue trasladado Hospital Santa Rosa para recibir atención médica.