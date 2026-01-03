Parte de una avenida del asentamiento El Obrero en la ciudad de Sullana resultó inundada, luego de la rotura de una red principal de agua potable que habría sido ocasionada durante los trabajos de una obra de agua y alcantarillado que vienen ejecutando en esta jurisdicción.

Esto sucedió la mañana del viernes 2 de enero en la sexta cuadra de la avenida Santa Cruz, lo cual afectó a diversos vecinos de dicha zona.

Ante esto, la Eps Grau informó que acudieron a la zona y verificaron que la emergencia se produjo durante los trabajos constructivos a cargo del consorcio MPM.

Asimismo indicaron que el personal especializado del mencionado consorcio realizó las labores correctivas del caso, a inmediaciones del cruce de la avenida Santa Cruz con la transversal Andrés Garrido con el fin de solucionar la pérdida del agua potable.