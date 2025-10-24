El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó el traslado de 17 internos del penal de Piura a diversos establecimientos penitenciarios del país, en el marco de acciones orientadas a mantener el orden y la disciplina en los centros de reclusión.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución Directoral 090-2025-INPE-DTP.

Según la entidad, la operación forma parte de la política institucional impulsada por su presidente, Iván Paredes Yataco, para fortalecer la seguridad penitenciaria y evitar que se gesten actos delictivos dentro de los penales.

El procedimiento se realizó el 21 de octubre a las 00:05 horas, con apoyo de 10 agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Oficina Regional Norte Chiclayo, bajo la dirección del subdirector de Seguridad, Luis Vidales Ruiz.

Los internos fueron distribuidos en distintos establecimientos del país: ocho fueron enviados al penal de Cochamarca (Pasco), tres al de Chimbote (Áncash), tres al de Huaraz (Áncash) y tres al de Cañete (Lima).