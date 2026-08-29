La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Sullana viene desarrollando las acciones de organización necesarias para instalar 1,665 mesas de sufragio durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el domingo 4 de octubre en las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca.

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Las mesas estarán distribuidas en 180 locales de votación, ubicados en 24 distritos y 25 centros poblados. Como parte de esta preparación, los locales de votación ya fueron verificados por los coordinadores distritales y de centros poblados, con el propósito de comprobar que se encuentren en condiciones adecuadas para el desarrollo de la jornada.

La jefa de la ODPE Sullana, Gladis Collazos Visalot, informó que cada mesa estará conformada por nueve miembros: tres titulares y seis suplentes. Su participación será fundamental para asegurar la instalación oportuna de las mesas desde las 6:00 a. m. y el desarrollo ordenado de la jornada electoral, que se iniciará a las 7:00 a. m. y culminará a las 5:00 p. m.

Los ciudadanos que cumplan la función de miembros de mesa recibirán un incentivo económico de S/ 165. Asimismo, quienes no cumplan con esta responsabilidad estarán sujetos a una multa de S/ 275, conforme a la normativa electoral vigente.