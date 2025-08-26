Autoridades también sancionaron otros establecimientos en Sullana
Personal municipal intervino un local donde se desarrollaba una fiesta juvenil con más de 200 asistentes que superaba el aforo autorizado en la .

Dicha medida fue realizada por el personal de la Subgerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Sullana que dispuso suspender de inmediato el evento y le aplicaron la multa correspondiente.

Por otro lado, en una discoteca detectaron la ausencia de fumigación vigente y la presencia de extintores caducos. En tanto, en un video pub y en una pollería, verificaron la existencia de certificados y extintores vencidos, generando también la aplicación de sanciones en dichos establecimientos.

A la vez, un tienda de productos alimenticios y una pollería, también fueron multados, debido que no contaban con la documentación en regla para poder funcionar.

