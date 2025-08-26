Personal municipal intervino un local donde se desarrollaba una fiesta juvenil con más de 200 asistentes que superaba el aforo autorizado en la provincia de Sullana.

Dicha medida fue realizada por el personal de la Subgerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Sullana que dispuso suspender de inmediato el evento y le aplicaron la multa correspondiente.

Por otro lado, en una discoteca detectaron la ausencia de fumigación vigente y la presencia de extintores caducos. En tanto, en un video pub y en una pollería, verificaron la existencia de certificados y extintores vencidos, generando también la aplicación de sanciones en dichos establecimientos.

A la vez, un tienda de productos alimenticios y una pollería, también fueron multados, debido que no contaban con la documentación en regla para poder funcionar.