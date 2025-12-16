Operativo fue realizado en la provincia de Sullana
Diversos vehículos que operaban en paraderos informales, fueron intervenidos por las autoridades en un operativo que fue realizado en diversos sectores del cercado de la .

El operativo fue realizado por personal de la Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana, la Gerencia de Transportes de la Municipalidad de Sullana, Policía y Ejército.

La acción fue realizada en las intersecciones de las calles Los Laureles, Miguel Checa, Miguel Grau, Enrique Palacios y transversal Tarapacá. En dichas zonas detectaron la presencia de diversas mototaxis y un automóvil realizando transporte de pasajeros.

Ante esto, fueron infraccionados y posteriormente trasladados al depósito municipal para los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes.

