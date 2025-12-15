A pocos días de celebrar la Navidad, una técnica farmaceútica madre de familia, junto a una joven, murieron en dos trágicos accidentes ocurridos en Sullana y Piura.

Uno de los hechos sucedió cerca de las 1:20 de la madrugada del domingo 14 de diciembre, cuando Yuleisi Mileni Briceño Flores, de 32 años, que laboraba en una farmacia de Sullana, se dirigía hacia su vivienda del distrito de Querecotillo e iba como copiloto en una motocicleta manejada por su primo.

Al llegar a la carretera Sullana-Alamor, cerca de un vívero y frente al cerro “La Naríz del Diablo” del distrito de Marcavelica, la motocicleta en la que iban fue chocada por la parte posterior por un vehículo que, lejos de auxiliarlos, se dio a la fuga.

La madre de familia cayó violentamente a la pista, provocándole graves heridas en la cabeza. Los choferes, junto a su primo, la auxiliaron y trasladaron al Hospital II-2 de la avenida Santa Rosa, pero llegó sin vida.

En tanto, las diligencias fueron realizadas por personal policial de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) de Sullana, que llegó al hospital y al lugar donde sucedió el fatídico hecho.

Mientras que, en la carretera al Medio Piura, en el caserío de Chapairá, una joven que se trasladaba con su enamorado en una motocicleta murió, al ser impactados por una camioneta.

La víctima fue identificada como Ana Facundo Quevedo que, junto a Alfredo Castro Navarro, de 30 años que resultó gravemente herido, iban en el vehículo menor que quedó casi destrozado en la mencionada vía.

Ambos fueron trasladados al centro de salud de la zona, pero lamentablemente ella falleció. Se conoció que la camioneta que provocó el accidente, habría sido identificada por los lugareños, aunque se desconoce el paradero del conductor que la manejaba. La Policía viene realizando las diligiencias respectivas.