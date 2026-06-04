La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Sullana viene investigando el hallazgo de un cargamento de 140 sacos de mineral aurífero en bruto, con un peso total de casi 20 toneladas destinadas a la extracción de oro. Dicho cargamento fue intervenido en el distrito de Paimas, provincia de Ayabaca.

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Durante la intervención, el conductor del vehículo presentó documentación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) a nombre de una tercera persona; sin embargo, los representantes de la Fiscalía determinaron que dichos papeles no amparaban legalmente el traslado.

Señalaron que la ruta utilizada por el transportista se encontraba completamente fuera del ámbito autorizado por el registro, cuyo derecho minero corresponde al distrito de Las Lomas, lo que evidenció la falta de relación legal con el lugar del decomiso.

Ante los indicios de un posible origen ilícito del recurso mineral transportado, el Ministerio Público dispuso la inmediata ejecución de las diligencias y la aplicación de las medidas reales de incautación.

Como resultado, quedaron bajo custodia de las autoridades el remolcador, la plataforma para carga pesada y el mineral aurífero que fue intervenido el pasado 30 de mayo.