En ceremonia oficial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de los Jurados Electorales Especiales (JEE) correspondientes, entregó las credenciales a las nuevas autoridades municipales provinciales y distritales de la región Piura para ejercer sus cargos durante la gestión 2027-2030, tras haber sido elegidos en los recientes comicios regionales y municipales.

Durante el evento, representantes de los órganos electorales destacaron la transparencia del proceso y exhortaron a las autoridades proclamadas a trabajar con responsabilidad, ética y compromiso en favor del desarrollo de sus respectivas jurisdicciones. La obtención de este documento oficial representa el respaldo formal de la voluntad popular expresada en las urnas y habilita a los electos para iniciar los actos preparatorios de cara al inicio de su mandato.

De acuerdo con la normativa electoral vigente, las nuevas autoridades asumirán plenamente sus funciones el próximo 1 de enero de 2027. A partir de esta acreditación, los burgomaestres electos quedan facultados para liderar de manera formal las comisiones de transferencia de gestión con las administraciones salientes, proceso clave para conocer el estado situacional de las finanzas, obras en ejecución y servicios públicos de cada comuna.

Asimismo, los próximos alcaldes iniciarán la designación de sus equipos técnicos, gerentes y funcionarios de confianza, además de coordinar la conformación de las comisiones de regidores que fiscalizarán y legislarán durante el nuevo periodo edil. Con ello, las municipalidades provinciales y distritales de Piura se preparan para afrontar los principales retos de la región, como la prevención ante fenómenos climáticos, el cierre de brechas en infraestructura básica y la reactivación económica local.