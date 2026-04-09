El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suspendió por 30 días a la regidora de la Municipalidad Provincial de Piura, Trilce Yuvitza Reyes Mendoza, por la agresión física, verbal, psicológica y amenaza de muerte que realizó en contra de su colega, Ricardo Javier Acuña Carrasco.

Con la resolución N.º 0585-2026-JNE emitida el 20 de marzo del presente año se revocó el acuerdo de Concejo Municipal N.º 082-2025-C/CPP, del 5 de junio de 2025, que rechazó la solicitud de suspensión presentada contra Reyes Mendoza, regidora del Concejo Provincial de Piura, por la causal de sanción impuesta por falta grave de acuerdo con el reglamento interno del concejo municipal, prevista en el numeral 4 del artículo 25 de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Por ende, el Jurado Nacional de Elecciones en última instancia declaró fundado el pedido de suspensión contra dicha regidora y dejó sin efecto por el periodo de 30 días naturales, la credencial otorgada a Reyes Mendoza como concejal de Piura.