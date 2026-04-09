Un total de 64 fiscales del Distrito Fiscal de Sullana serán desplegados en 152 locales de votación ubicados en las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca, para intervenir ante la posible comisión de delitos que afecten el proceso electoral durante las Elecciones Generales del domingo 12.

[PUEDES VER: Protestaron por obras paralizadas y ola criminal en Sullana]

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana, César Aguilar Cosme, informó que cumplirán funciones antes, durante y después de la jornada electoral, conforme a sus atribuciones legales.

El despliegue incluye acciones de prevención y la intervención ante hechos que alteren el orden público o constituyan delito. Además, se contará con un coordinador general encargado de supervisar el cumplimiento de las funciones.

Asimismo de manera previa, la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito, junto con las fiscalías de Talara y Ayabaca, Suyo y Máncora vienen participando en acciones preventivas conjuntas mediante operativos inopinados en diversos sectores con el objetivo de resguardar el principio de equidad y neutralidad en el marco de las Elecciones Generales 2026.