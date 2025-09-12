La jueza Tania Castillo, del Juzgado Civil de Castilla, concedió una medida cautelar que ordena la suspensión provisional de los efectos de la Resolución del Comité Electoral que declaró la nulidad total del proceso de elección complementaria de rector de la Universidad Nacional de Piura para el periodo 2025 al 03 de abril de 2028.

El pasado 14 de julio de 2025, el Comité Electoral de la UNP declaró nula las elecciones complementarias que dio como ganador en mesa a José Luis Ordinola Boyer, desde entonces se ha iniciado un proceso judicial y que ayer mismo el comité fue notificado por el Juzgado Civil de Castilla que ordena la suspensión provisional de la Resolución N° 020-PECR-DE-UN-2025.

El abogado de Dignidad Universitaria, Óscar Durand, explicó que, con esta medida cautelar, el Juzgado ordena al Comité Electoral que continúe con el cronograma del proceso electoral y se continúe hasta la última etapa que es la proclamación del señor José Ordinola, quien ganó en mesa estas elecciones realizadas el 8 y 9 de julio, en su segunda vuelta electoral.

No obstante, señaló que una vez que salga la sentencia de la acción de amparo, presentada por el doctor José Luis Ordinola Boyer, automáticamente se continúa con la proclamación como rector de la UNP.

“Las elecciones no han sido anuladas en este momento. La Resolución del Juzgado es muy clara, está dejando sin efecto la nulidad de toda la elección que arbitrariamente se dio el día 8 y 9 de julio. La medida cautelar ha dejado a salvo y hemos decidido que la última etapa que es proclamarlo quede expedito ahí, solamente esperando la sentencia de primera instancia que se va a llevar a cabo con el amparo, entonces, la medida cautelar que dice en pocas palabras ha puesto a trabajar al Comité Electoral dejando sin efecto la nulidad que se dio en julio. (...) La elección todavía es vigente y es válida”, dijo el abogado Óscar Durand.

“La jueza está pidiendo que nuevamente sesionen y emitan una nueva resolución, por lo que consideramos que es válido esta elección porque los argumentos ya dijeron que no corresponden”, aclaró.

Por su parte, el doctor José Ordinola Boyer precisó que esta medida es el inicio de una nueva era en la UNP, la misma que se ha visto envuelta en presuntos actos de corrupción. Además, pidió al entonces su contrincante Enrique Cáceres que reconozca su derrota y es la oportunidad para que quede bien frente al electorado y rectorado.

Asimismo, dijo que trabajará en cumplimiento a sus promesas hechas durante su candidatura. “Ese ha sido nuestro lema, gobernar sin corrupción y eso guiará nuestra principal estrategia de trabajo”, indicó Ordinola.

Finalmente, el doctor Flavio Gutiérrez puntualizó que el trabajo del Juzgado de Piura es primordial y con esta nueva medida de cautela demuestra que sí hay justicia en base a los argumentos presentados.