Para hoy sábado se tiene previsto la llegada del presidente de la República José Jerí Oré para realizar una serie de actividades en la región Piura. Durante su visita se reunirá con el gobernador y alcaldes de Piura.

LA Seguridad. El mandatario José Jeri arribará hoy a la ciudad de Piura para realizar una serie de actividades en conjunto con el gobernador regional, alcalde de Piura, congresistas y otros. Además de los ministros y sus equipos técnicos para agilizar y lograr acuerdos que articulen mecanismos para acelerar y poner en marcha proyectos de inversión y de impacto social.

Ante la llegada de José Jerí, el presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Mateo Gómez, fue enfático en señalar que, si bien la región está a la expectativa, la agenda debe centrarse en acciones prioritarias que aborden los problemas más urgentes de la ciudadanía y el potencial económico.

“Pero la preocupación principal de los piuranos es que esperan plantear al Ejecutivo la creciente inseguridad ciudadana, un flagelo que golpea duramente a la región”, señaló Gómez.

Asimismo, dijo que la infraestructura hídrica y la agroindustria también es clave en la reunión con el Ejecutivo, así como el tema de la exportación de mango y minería formal.

“Piura ya es la tercera ciudad con el mayor número de denuncias por extorsión a nivel nacional. Es un llamado de atención para que el Ministerio del Interior y el Ejecutivo inviertan más en seguridad, implementando medidas más inteligentes para combatir el crimen”, sostuvo Mateo Gómez.

Sin embargo, el presidente de la Camco se mostró en desacuerdo con la posibilidad de declarar el estado de emergencia, argumentando que “esto abre la puerta a adquisiciones dudosas. En su lugar, propuso medidas concretas de inteligencia y control penitenciario”, finalizó.