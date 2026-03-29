La región Piura cerró el 2025 con un crecimiento económico del 4.7%, una cifra que superó los registros de años anteriores. Este avance fue impulsado principalmente por el dinamismo en los sectores de pesca, comercio y manufactura.

Según cifras analizadas por la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), el sector pesca creció más del 23%, impulsado por un mayor desembarque de especies para consumo humano directo, especialmente pota, por la primera temporada de anchoveta y el incremento en los límites de captura.

Asimismo, destacan que el comercio representa el 13,9% de la economía regional según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), es el principal motor, al reflejar el movimiento del consumo y los servicios en la región.

Le sigue la manufactura (13,6%), cuya importancia está en transformar materias primas en productos con mayor valor agregado, especialmente en derivados de petróleo, productos pesqueros y arroz pilado. Este sector no solo impulsa la producción industrial, sino que genera empleo a lo largo de toda la cadena productiva. Parte de esta dinámica se sostiene en el sector agropecuario, que representa el 9% de la economía regional y cumple un rol fundamental al proveer insumos para la industria.

“El agro produce las materias primas desde lo que se cultiva y en la manufactura se procesan para la venta. Por ejemplo, cultivos como el arroz, las frutas o productos pesqueros no solo se venden en su estado natural, sino que pasan por procesos industriales –como pilado, envasado o procesamiento– que les agregan valor. Esta conexión permite que lo que se produce en el campo genere más actividad económica, amplíe la cadena productiva y cree más empleo”, explicó Germán Vega, economista de Redes.

En esta red de actividades también destaca el sector minería e hidrocarburos (13,6%), que, pese a su reciente caída, sigue siendo relevante. Los fosfatos naturales, por ejemplo, sostienen parte de la oferta exportable de Piura, con destinos como Estados Unidos, Brasil, Argentina e Indonesia, donde se utilizan para la producción de fertilizantes.

“Precisamente, el desempeño económico responde a una dinámica donde distintas actividades se conectan y se impulsan entre sí. Cuando esto ocurre, el crecimiento se traduce en más trabajo”, dijo.