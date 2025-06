La frontera Perú-Ecuador, en la región Piura, se ha convertido en puerta abierta y sin vigilancia para contrabandistas e incluso criminales, quienes, pueden ingresar y salir del país, sin ser supersivados por la Polícia, a pesar que funcionan los puestos de vigilancia. Así lo ha revelado un reportaje del programa Cuarto Poder.

En el puente internacional Macará, que colinda con el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, las personas pueden cruzar en vehículos a nuestro país, y viceversa. Esto, a pesar los puestos de vigilancia del PNP.

Según las imágenes, policías que fueron captados concentrados más en sus celulares u otros temas, que en revisar los vehículos que pasarían sin ningún control por dicho puesto de la Policía.

Esto demostraría que cualquier criminal o prófugo de la justicia, puede salir o ingresar a nuestro país, sin que nadie los intervenga o tengan algún impedimento.

Mientras que el puente Alamor, frontera con el distrito de Lancones, en Sullana, se ha convertido en una puerta abierta para los camiones, camionetas y otros vehículos que cruzan a diario el puesto, la oficina de Migraciones y control de Aduanas, sin que también, nadie los controle.

En tanto, en la ciudad de Tumbes, la situación es más grave, ya que sujetos llamados “pasadores” cruzan la frontera, dividida por un canal y trasladan balones de gas, medicamentos, cigarrillos y otros productos hacia nuestro país.

Esto, ante la vista de algunos efectivos policiales que, a bordo de un patrullero, dejan pasar el contrabando sin intervenir, según lo demuestran diversas imágenes.

El ministro del Interior, general PNP en retiro, Carlos Malaver, señaló en su arribo a Sullana, el pasado 25 de mayo, que iban a reforzar la frontera Perú-Ecuador, en esta zona norte, con la utilización de drones. “Se está optando por un plan específico, inclusive, la utilización de drones”, dijo el titular del Interior, en compañía del general PNP Manuel Farías, jefe de la Región Policial Piura.

Al respecto, el comandante PNP retiro, Alfonso Llanos, ex jefe de la Divincri de Piura, indicó que no hay presencia del Estado en esta frontera norte del país. “No hay presencia del Estado ahí, tanto así, que niños y jóvenes estudian en colegios ecuatorianos a vista y paciencia del mundo. Hay contrabando, vehículos robados y una serie de cosas y ahora la minería ilegal y delincuentes ecuatorianos. En sí, la situación es un abandono y dificilmente se puede lograr un control en tanto no haya presencia del Estado” señaló cri, Llanos.

Añadió que, “este gobierno (de Dina Boluarte) no nos ha dado ninguna señal. Pensar que mañana o pasado te van a hacer una estrategia de control al respecto, es falso. Eso no existe. Esperemos que el próximo gobierno que asuma, trate con mayor delicadesa este abandono del Estado en estas zonas (de frontera)”, enfatizó Alfonso Llanos.