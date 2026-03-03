Un total de 132,071 ciudadanas habilitadas para sufragar en las Elecciones Generales 2026 posicionan a la provincia de Sullana como la jurisdicción con mayor presencia femenina dentro del ámbito de la ODPE Sullana. Esta cifra representa el 27.3 % del total de la población electoral administrada en esta circunscripción.

[PUEDES VER: Principal sospechoso de la desaparición de Anthony Camizán sigue prófugo]

En el ámbito general de la ODPE Sullana, que comprende las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca, se contabilizan 240,425 mujeres y 243,908 hombres, cifras que reflejan una composición prácticamente equilibrada del electorado y que evidencian una participación amplia y representativa de la ciudadanía en el proceso electoral.

El jefe de la ODPE Sullana, David Espinoza Acosta, explicó que esta distribución poblacional es un elemento considerado dentro de la planificación y organización del proceso electoral. “Nuestro despliegue operativo está orientado a garantizar que todas las personas habilitadas para votar puedan ejercer su derecho en condiciones de accesibilidad, información clara y orden en los locales de votación”, señaló.

Añadió que la institución viene fortaleciendo las acciones de orientación ciudadana, priorizando la difusión sobre el correcto marcado de la cédula de sufragio y las disposiciones que aseguren un desarrollo transparente de la jornada electoral.

La presencia significativa de electoras en esta jurisdicción reafirma el carácter inclusivo del proceso democrático y subraya la importancia de promover una participación informada y responsable, en un contexto donde cada voto contribuye a la definición del futuro político del país.

La ODPE Sullana tendrá una población electoral de 484,333 ciudadanos quienes serán distribuidos en 175 locales, 1,674 mesas de sufragio. Asimismo, en esta circunscripción se han elegido 15,066 miembros de mesa quienes ejercerán su labor en los 24 distritos y 20 centros poblados.