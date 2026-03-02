Desde el 19 de diciembre de 2025 que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chulucanas dictó nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial Rone Edixon Córdova Godos, como principal sospechoso de la desaparición del joven Anthony Camizán, se encuentra prófugo.

Son más de dos meses, que, pese a que se emitieron las órdenes de búsqueda y captura del agente, no se ha logrado dar con su ubicación, y cumpla la prisión preventiva dictada en su contra.

Como se recuerda, el caso lleva más de tres años desde que el joven universitario Anthony Camizán Guerrero desapareció dejando un profundo dolor a la familia quien busca llegar a la verdad y ubicar el cuerpo del estudiante.

Según las investigaciones, Córdova Godos sería la última persona quien estuvo con Anthony Camizán por lo que el Juzgado emitió una orden de captura para continuar con las investigaciones, sin embargo desde diciembre el agente está como no habido.