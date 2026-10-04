La región Piura registra un total de 366 muertes violentas en lo que va del año, según el último reporte oficial del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). Entre las principales causas de estos fallecimientos destacan los accidentes graves y los homicidios.

Del total reportado, 143 decesos corresponden a accidentes de tránsito, 111 a homicidios, 10 a accidentes laborales, 42 figuran “causa ignorada”, 40 a otros tipos de accidentes y 20 a suicidios.

En cuanto a la evolución mensual, en enero se registraron 31 muertes violentas; en febrero, 54; en marzo, 46; en abril, 34; en mayo, 43; en junio, 40; en julio, 31; en agosto, 42; y en septiembre, 43. Además, en los primeros tres días de octubre ya se contabilizan 2 casos.

Cabe señalar que, en accidentes de tránsito registran 143 fallecimientos y en homicidios 111 víctimas a manos de la delincuencia.