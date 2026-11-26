Las fuertes lluvias vienen causando graves estragos en el sector Tunal, distrito de Sapillica, provincia de Ayabaca, donde al menos, dos viviendas quedaron destruidas por los derrumbes, dejando a varias familias damnificadas y sin un lugar donde vivir.

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Entre los afectados se encuentra Luis Gómez Zeta, quien junto a su esposa y sus hijos, lo perdió todo tras el colapso de su vivienda. Una situación similar atraviesa la familia Zeta Villegas que también sufrió la destrucción de su hogar.

A esto se suma la interrupción de la vía Llicsa-Tunal que permanece intransitable por los derrumbes y deslizamientos de tierra. Asimismo, diversos tramos de las vías que conectan con la carretera principal hacia Sapillica, presentan problemas de transitabilidad debido a las lluvias y los derrumbes.

Esta situación dificulta el desplazamiento de los pobladores, la comunicación entre los caseríos y el acceso a las comunidades afectadas, incrementando la preocupación de las familias que viven en estas zonas rurales.