Algunos especialistas de la región señalan que en Piura no se han ejecutado obras de prevención ante un Fenómeno El Niño costero, por lo que la región sigue vulnerable ante cualquier lluvia.

El exdecano del Colegio de Arquitectos, Pablo Zegarra, precisó que El niño Costero débil anunciado por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) para la región Piura se convierte en un fenómeno de impacto fuerte, ya que no hay obras de prevención a corto, mediano o largo plazo.

“Para nosotros el Fenómeno El Niño se convierte en fuerte porque no estamos preparados para ningún tipo de eventos lluviosos. No existen obras de prevención. Solo en el tema de la descolmatación del río Piura que se gastó más de 500 millones de soles. Actualmente, el río está totalmente colmatado, las defensas que en un momento fallaron, siguen sin las garantías del caso”, precisó Zegarra.

Agregó que Piura no cuenta con un sistema de drenaje pluvial, y que con lluvias ligeras varias calles, avenidas y asentamientos humanos se han inundado por la falta de estas obras de mitigación.

“Los drenes y desagües no van a funcionar, y no solo es responsabilidad de las autoridades sino de la misma población que arroja desechos. No hay planes de contingencia. En el supuesto caso de una inundación, no hay una zona para trasladar a los afectados, ya lo hemos vivido”, indicó.

Por su parte, la especialista en Gestión Púbica, Juana Huaco, señaló que las autoridades debieron ejecutar la construcción de reservorios y asegurar las defensas ribereñas.

“Todos los años que tenemos periodo lluvioso, tenemos pueblos totalmente aislados, provincias aisladas, pero las autoridades no han ejecutado nada, pues no se ve nada. El río está colmatado y las defensas peor. Desde la inundación del año 2017 no se ha hecho ninguna obra prioritaria propiamente dicha, entonces estamos en una total emergencia, dado que no se ha hecho ninguna descolmatación, no se han hecho reservorios, protección de los puentes ni las defensas. Cero prevención a casi 10 años de la inundación”, indicó Huaco García.

Mientras tanto, el decano del Colegio de Ingenieros, Manuel Asmat, dice que Piura no está preparada para otro fenómeno lluvioso de esa naturaleza y ha quedado en evidencia con lluvias de 5 a 6 milímetros (litros por metro cuadrado) que no han podido evacuarse rápidamente.

Agregó que en la sierra y en el Alto Piura siguen activándose las quebradas, aislando decenas de caseríos ante la falta de puentes en estas localidades.

“Debemos enfocarnos en dos puntos de vista. A corto plazo, acciones para mitigar el impacto que son motobombas, limpieza de drenes y, en largo plazo, que venimos incidiendo hace años, se debe considerar todos los recursos para los proyectos integrales, como el proyecto de control de inundaciones y el proyecto de drenaje pluvial. En un mes va a hacer nueve años de la inundación y desde hace años no hay obras de prevención”, insistió Asmat.