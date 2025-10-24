Más de 2,000 mototaxis han sido empadronadas hasta la actualidad en los diferentes puntos habilitados en la provincia de Sullana. Este proceso viene siendo realizado para promover la formalización de los conductores y garantizar un servicio seguro y regulado para los usuarios.

El empadronamiento que es organizado por la Municipalidad Provincial de Sullana, se realiza de manera descentralizada en los distritos de Querecotillo, Salitral, Miguel Checa y Bellavista, así como en sectores de Sullana como Los Olivos, Villa La Paz, el cercado, entre otros, a fin de facilitar el acceso de los transportistas a este proceso.

Explicaron que este registro permitirá a la comuna contar con una base de datos actualizada de las unidades menores que operan en la jurisdicción, mejorando la fiscalización, la seguridad ciudadana y la formalidad en el servicio.

Asimismo, indicaron que el plazo para empadronarse vence el 31 de diciembre, por lo que exhortó a todos los conductores de mototaxis a acercarse a los puntos de atención antes de la fecha límite, llevando su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la documentación del vehículo.