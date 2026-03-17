Más de 610,000 alumnos iniciaron el Año Escolar 2026 en la región Piura en más de 5 000 instituciones educativas. El acto protocolar de apertura se llevó a cabo en el colegio Selmira de Varona, en Piura. La ceremonia contó con la presencia del ministro de Vivienda, el gobernador regional, el director regional de Educación, así como diversas autoridades locales y representantes de la institución educativa.

Un total de 6,645 servicios educativos de Educación Básica Regular, en 4,417 locales educativos en toda la región dieron el inicio oficial al Año Escolar 2026. Sin embargo, el retorno a las aulas se desarrolla bajo un estricto monitoreo debido al impacto de las recientes precipitaciones que afectan la infraestructura de estos locales.

Según el último reporte de la Dirección Regional de Educación (DRE Piura), se ha realizado el monitoreo a las condiciones de funcionamiento de los colegios de la región, donde de los 1,046 servicios educativos monitoreados, de un total de 3,097 registrados en el sistema de seguimiento, de ello, 952 (91%) de las II.EE cuentan con condiciones adecuadas para el inicio del servicio educativo y 28 (2.7%) no cuentan aún con condiciones adecuadas.

Agregaron que 35 centros educativos se encuentran en observación por posibles afectaciones derivadas de las lluvias, por lo que aproximadamente 4% de la infraestructura educativa regional presenta algún tipo de afectación tales como filtraciones en techos, aulas prefabricadas con presencia de humedad, patios y aulas inundadas, agrietamientos en estructuras y filtraciones de agua en ambientes educativos.

SERVICIOS BÁSICOS. De otro lado, en Piura existen 3,321 colegios públicos y no todos operan con condiciones básicas garantizadas. Pues, según cifras del Ministerio de Educación (Minedu), 7 de cada 10 colegios no cuentan con los tres servicios básicos como es el agua, desagüe y energía eléctrica, por lo que miles de estudiantes aprenden en entornos que no ofrecen las condiciones mínimas para su desarrollo. Además, precisó que 1,341 de los colegios están en riesgo de colapso y necesitan ser reconstruidos. En estas condiciones, los colegios resultan especialmente vulnerables frente a eventos como sismos o lluvias intensas.

“Cuando una escuela no tiene agua, no puede garantizar condiciones mínimas de higiene; sin alcantarillado, se incrementan los riesgos sanitarios; y sin energía eléctrica, se restringe el uso de tecnología y la iluminación adecuada”, explicó Franco Saito, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

SUPERVISIÓN. La Defensoría del Pueblo supervisó 14 colegios de Piura, Talara, Catacaos y Tambogrande, en los que advirtió grave riesgo para miles de estudiantes que retornan a clases. Las instituciones educativas 1351 de Tambogrande, I.E 14036 San Miguel Arcángel (Catacaos), 1329 Los Tallanes, I.E Alberto Pallete (Talara), Complejo La Alborada, entre otros, presentan serias deficiencias.