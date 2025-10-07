Un equipo de médicos del Hospital de Apoyo II-2 de la provincia de Sullana, lograron salvarle la vida a una paciente de 64 años, al extirparle con éxito un tumor cancerígeno.

El médico Christian Lachira, cirujano oncólogo, informó que la paciente recibió estudios y tratamiento de quimioterapia neoadyuvante al cual respondió favorablemente, para posteriormente ser sometida a un procedimiento quirúrgico denominado mastectomía radical modificada.

El especialista señaló que el cáncer de mama es una enfermedad que se presenta mayormente en mujeres donde las células del tejido mamario crecen sin control, formando un tumor que puede invadir otros tejidos o diseminarse a otras partes del cuerpo. Sus síntomas pueden incluir un bulto en la mama o axila, cambios en la piel o el pezón y secreción de líquido. Por ello recomendó buscar atención médica ante cualquier cambio en los senos para un diagnóstico temprano, que puede incluir mamografías.