El joven sicario que asesinó al chofer y padre de familia, Wilmer Iván Villalta Córdova, de 31 años, realizó un seguimiento de dos días con su víctima, antes de atacarlo en el paradero Sullana-Lancones, en la provincia de Sullana.

Según información que habrían proporcionado a la Policía, a cargo de las investigaciones, el criminal habría estado merodeando desde el miércoles y jueves en la transversal Junín e incluso se sentó en una vereda y cerca del paradero de taxi colectivos, para saber los movimientos de su víctima.

Además, hizo lo mismo desde muy tempranas horas del viernes 3, para luego cerca de las 8 de la mañana de ese mismo día, acercarse y dispararle un balazo en la cabeza a Villalta, cuando lavaba su automóvil color negro de placa B5W-368, en el paradero ubicado en la transversal Junín, entre las calles Ignacio Merino y Bolognesi, frente a choferes y transeúntes.

Tras el ataque, el criminal corrió varios metros hasta casi la esquina de la calle Ignacio Merino, donde su cómplice, un sujeto con polera con capucha negra, lo esperaba en una motocicleta que no le arrancó y tuvieron que fugar corriendo por la misma calle. Incluso, casi fueron atrapados por pobladores y tuvieron que realizar disparos para que no sean seguidos.

Según información que los investigadores recabaron en la zona, el sicario sería muy joven y hasta quizás adolescente y de contextura delgada, que llevaba una mascarilla en el rostro y una casaca ploma. Él y su cómplice fueron captados por las cámaras de vigilancia.

En tanto, Wilmer Villalta, que fue trasladado aquel día por sus amigos al Hospital II-2 del sector oeste de Sullana, falleció tras casi 18 horas de permenecer internado y tras ser sometido a una operación.

Según manifestaron sus familiares, la víctima era padre de tres menores, residía en el distrito de Lancones y pidieron investigar y detener a los autores de su asesinato.

“Lo que pido es una investigación a las autoridades, por lo que le ha pasado a mi hermano, debido a que no nos explicamos por qué le han disparado. Yo que sepa, él no ha sido amenazado. Por eso me sorprendió cuando me dijeron eso”, dijo su hermano Denis Villalta.

El caso está a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), en coordinación con la Fiscalía de esta provincia.