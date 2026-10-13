Con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones y proteger a la población ante posibles lluvias asociadas al fenómeno El Niño (FEN), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) sostuvo una reunión de trabajo con autoridades regionales, locales, entidades públicas y representantes de la sociedad civil en Piura.

Entre los acuerdos adoptados, destaca la intervención en la cámara de bombeo de El Chilcal. En dicho punto, el Gobierno Regional de Piura realizará la limpieza de la poza, mientras que la Municipalidad Provincial de Piura ejecutará el mantenimiento de los puntos de captación, así como el cambio de rejillas y tapas de concreto para optimizar el drenaje.

Asimismo, el MVCS coordina con los Gobiernos locales la entrega e instalación de motobombas en sectores críticos para agilizar la evacuación de aguas pluviales y minimizar posibles afectaciones a las viviendas de la zona.

A fin de garantizar la continuidad de los servicios básicos, la EPS Grau presentó su plan de contingencia para asegurar el abastecimiento de agua potable ante eventuales interrupciones generadas por las precipitaciones o daños en la infraestructura de saneamiento.

Inspección técnica en cuencas ciegas

Como parte de estas medidas, se inspeccionaron nueve cuencas ciegas en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre. El recorrido se realizó de forma articulada con las áreas de Gestión del Riesgo de Desastres de ambas municipalidades, lo que permitió verificar las condiciones del terreno y coordinar la instalación oportuna de motobombas antes del inicio de la temporada de lluvias.

En Castilla, la verificación abarcó los sectores 4 de Mayo, Chiclayito, El Indio, urbanización Monterrico y El Bosque, mientras que en Veintiséis de Octubre se intervinieron Rosa de Guadalupe, Ampliación Aledaños Kurt Beer, 13 de Noviembre y San Judas Tadeo.

Estas acciones preventivas forman parte del trabajo continuo del Ministerio de Vivienda para fortalecer la capacidad de respuesta regional y mitigar los efectos del fenómeno El Niño en los puntos de mayor vulnerabilidad de Piura.