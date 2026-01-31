El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobó la incorporación del proyecto de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), ubicada en la provincia de Sullana, en la lista priorizada de obras públicas paralizadas, lo que permitirá iniciar las acciones necesarias para encaminar su reactivación, conforme a la normativa vigente.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Directoral N.° 013-2026, emitida por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y firmada por su director ejecutivo (t), Pavel Navarro Gutiérrez, en el marco de la Ley N.° 31589, norma que busca destrabar obras públicas paralizadas a nivel nacional.

El proyecto comprende el mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable en las localidades de Sullana, Querecotillo, Salitral y Marcavelica, y quedó paralizado en octubre de 2025, tras la resolución del contrato con el Consorcio Marcavelica por incumplimientos contractuales, registrando un avance físico del 18.75 %.

De acuerdo con la resolución, la incorporación del proyecto en la lista priorizada autoriza a la Unidad de Proyectos del PNSU a iniciar las acciones técnicas, administrativas y presupuestales necesarias para encaminar su reactivación, sin que ello implique el reinicio inmediato de la obra.

El alcalde de Sullana, Marlem Mogollón, señaló que se mantendrán vigilante para que este proceso avance de manera ordenada y técnica, y que desde el gobierno local se continuará con las gestiones permanentes ante el Ministerio de Vivienda para impulsar la PTAP Sullana y otros proyectos de saneamiento en beneficio de la población.