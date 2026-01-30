En una rápida intervención, efectivos de la comisaría de Miguel Checa, en la provincia de Sullana, capturaron a Jeferson Montero Flores (25). El sujeto contaba con una requisitoria vigente por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

Su detención se produjo la noche del miércoles 28 de enero, cuando Montero transitaba por las inmediaciones del asentamiento 26 de Marzo, en la villa de Sojo del distrito de Miguel Checa.

Al notar la presencia policial, el sujeto intentó darse a la fuga e ingresar a una vivienda; sin embargo, fue intervenido rápidamente. Tras verificar sus datos personales en el sistema, los agentes confirmaron que contaba con una requisitoria vigente por el presunto delito de Tráfico Ilícito de Drogas (TID), solicitado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la ciudad de Sechura.

Tras us intervención, un grupo de personas acudió a la comisaría para tratar de impedir su trasladado, pero fue conducido al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Sullana.