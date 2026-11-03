La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario realizó una inspección de las instalaciones del colegio militar Pedro Ruiz Gallo con el propósito de evaluar su posible habilitación como albergue temporal ante las emergencias que podrían ocasionar las intensas lluvias por El Niño.

La titular del MIMP junto al director general de la institución, visitó las cuadras de damas y varones, las aulas y el comedor, a fin de conocer las condiciones de infraestructura y disponibilidad de espacios que podrían destinarse a la atención y protección de las personas afectadas por una eventual emergencia.

El Colegio Militar “Pedro Ruiz Gallo” recibió la visita de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Magdalena Seminario Marón, quien, acompañada de su comitiva, realizó una inspección de las instalaciones del plantel con el propósito de evaluar su posible habilitación como albergue temporal ante las emergencias que podrían ocasionar las intensas lluvias por el fenómeno El Niño.

Durante el recorrido, la titular del sector, junto al director general de la institución, visitó diversos ambientes, entre ellos las cuadras de damas y varones, las aulas y el comedor, a fin de conocer las condiciones de infraestructura y disponibilidad de espacios que podrían destinarse a la atención y protección de las personas afectadas por una eventual emergencia.

En este contexto, se destacó la importancia de fortalecer el trabajo articulado, coordinado y cooperativo entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Defensa, sumando esfuerzos para promover acciones preventivas y garantizar una respuesta oportuna ante posibles escenarios de emergencia, de acuerdo con las disposiciones que se establezcan.

Finalmente, la ministra felicitó a la dirección del plantel por el orden, la organización y la limpieza de sus instalaciones, resaltando las condiciones observadas durante la visita. Esta inspección representa un importante acercamiento interinstitucional orientado a fortalecer la preparación y capacidad de respuesta frente a posibles emergencias, priorizando la protección y el bienestar de la población.