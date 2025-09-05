Un nuevo concurso que tiene como finalidad que las participantes aprendan a expresarse con confianza y a desarrollar habilidades de liderazgo, es el “Miss Perú Mini”, iniciativa que busca fomentar la seguridad y la autoestima en niñas desde temprana edad, fue presentado por la organización Miss Perú en Piura.

El anuncio fue hecho por la directora regional, Alejandra Aguinaga, quien estuvo acompañada de la actual Miss Perú 2025, Karla Bacigalupo. También se informó la apertura de inscripciones para el “Miss Perú 2026”, cuya elección se llevará a cabo en enero del próximo año.

CON VALORES

Queremos que desde pequeñas aprendan a empoderarse y a descubrir el valor que tienen, dejando atrás el enfoque limitado que durante años vinculó estos certámenes únicamente con la apariencia física”, señaló Aguinaga.

Asimismo, dijo que como parte de las actividades iniciales, las candidatas del “Miss Perú Mini” realizarán una visita al albergue Santa Rosa.

En cuanto al “Miss Perú 2026”, Alejandra Aguinaga enfatizó que “las interesadas ya pueden registrarse a través del Instagram oficial de Miss Perú Piura . No pedimos medidas ni estatura; buscamos mujeres auténticas, comprometidas y con propósito ”, subrayó.

MISS PERU 2025

Por su parte, la flamante Miss Perú, Karla Bacigalupo, compartió su experiencia en el certamen, destacando que la competencia le permitió fortalecer su voz y proyectarse como agente de cambio.

“ Este proceso te pone a prueba y te permite descubrir que eres más fuerte de lo que pensabas, por ello invitó a las jóvenes piuranas a postular al certamen, hay mucho por ganar y nada que perder” , afirmó Bacigalupo.

Durante su estancia en Piura, formará parte en una actividad de apoyo a mujeres víctimas de violencia, resaltando la importancia de trabajar para construir una sociedad más segura.