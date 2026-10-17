Un prestamista colombiano falleció trágicamente, luego que la motocicleta que manejaba impactó violentamente contra la parte posterior de un volquete, cuando se desplazaba por la carretera Panamericana Norte, a pocos kilómetros del peaje Sullana-Piura, en la provincia de Sullana.

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La víctima identificada como Brayan Stiven Barrera Echeverry, de 29 años, transitaba en su motocicleta roja por el kilómetro 1021, cuando se registró el choque contra el pesado vehículo.

Tras ello, el motociclista quedó tendido sobre la vía y cerca de las llantas posteriores del volquete. Tras el accidente, la fiscal Leslie Jiménez y efectivos policiales se presentaron en el lugar para realizar las diligencias y dispusieron el traslado del cuerpo a la morgue del Ministerio Público de Sullana donde le practicaron la necropsia de ley.