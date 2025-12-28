La mañana de ayer dejó de existir el compositor, arreglista y dueño de la agrupación musical Zafiro Sensual y Pluma Dorada, Dennys Alexander Quevedo Godos (37 años), a causa de un paro cardiaco, provocando gran consternación en su familia, amigos y en el sector musical. Varias orquestas lamentaron la inesperada partida del joven músico natural de Ayabaca.

Un paro cardiaco acabó con la vida de Dennys Alexander Quevedo Godos, ocurrido la mañana del sábado en la clínica Belén en Piura, donde estaba internado por complicaciones en su salud. Su pronta partida ha sumido en el dolor a su familia, amigos y colegas en el ambiente musical sanjuanero.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado de la orquesta Zafiro Sensual: “Hoy las notas se visten de negro y el escenario guarda silencio. Con gran dolor, anunciamos que nuestro guía y maestro, Dennys Alexander Quevedo Godos, ha partido a la eternidad para dirigir la orquesta celestial. Más que el dueño de la agrupación Zafiro Sensual, fue un mentor, un amigo y un incansable luchador por la cultura. Nos enseñó que la música no solo se toca, sino que se vive con el alma. Aunque hoy nos toca despedirlo, su esencia se queda grabada en cada una de nuestras melodías”, indicaron.

El cuerpo de Dennys Alexander fue retirado de la clínica Belén en medio del llanto y dolor, para ser trasladado hasta su vivienda en la urbanización Santa Margarita, en el distrito de Veintiséis de Octubre, donde viene siendo velado.

Ante la triste noticia, varias agrupaciones musicales lamentaron lo sucedido y pidieron el descanso eterno del director y compositor principal de Zafiro Sensual, quien logró posicionar a la banda gracias a sus arreglos y letras que provocaron que su música llegue a calar hondo en el sentimiento popular.

Saby Producciones, Corazón Serrano y otras orquestas también lamentaron que un joven promesa en la música haya dejado de existir.

Cabe indicar que Dennys Alexander estudió la carrera de Contabilidad, pero más pudo el amor por la música que lo llevó a dedicarse al mundo musical.

Él inició su carrera artística a los 15 años, en reconocidas agrupaciones como Sociedad Norteña, Deleites Andinos, Sensual Karicia y Corazón Sensual. En el año 2011 perteneció a Sensual Karicia, etapa en la que consolidó su talento como compositor y donde nació el éxito.