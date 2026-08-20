Las autoridades intervinieron y multaron a diversas personas que consumían bebidas alcohólicas en distintos parques de la provincia de Sullana.

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El operativo fue realizado por personal de la Municipalidad de Sullana, junto a efectivos policiales en la plaza de Armas, parque de la Cultura y en el parque Lola Cruz de Acha en la urbanización Jardín, I Etapa, donde intervinieron a personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.

Ante esto, les impusieron una multa del 30 % de una UIT. Asimismo, las bebidas encontradas fueron eliminadas a fin de evitar la continuidad de su consumo y preservar el orden y la tranquilidad en estos espacios.