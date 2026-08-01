Como parte de la política de recuperación de espacios públicos y ordenamiento urbano, la Municipalidad Provincial de Piura, a través de la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal, recuperó la vía pública en la cuadra 5 de la calle Cajamarca, la cual permanecía ocupada de manera irregular desde hace décadas. Esta intervención permitirá restablecer la transitabilidad peatonal y vehicular, beneficiando a vecinos, conductores y transeúntes.

La acción se ejecutó luego del procedimiento administrativo correspondiente, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N.° 125-00-2013, que faculta a la comuna a intervenir ocupaciones indebidas de espacios públicos. Como resultado, se retiraron construcciones que impedían el libre tránsito, devolviendo este espacio al uso de toda la ciudadanía.

El subgerente de Fiscalización y Control Municipal, Abg. Danilo Gallo, resaltó que esta intervención forma parte del trabajo permanente que impulsa la actual gestión para recuperar áreas públicas ocupadas ilegalmente y garantizar el respeto de las normas municipales.

“Estas construcciones irregulares afectaron durante décadas el libre tránsito de peatones y conductores. Hoy estamos actuando conforme a la normativa vigente. Los propietarios fueron debidamente notificados y varios de ellos reconocieron la situación, retirándose de manera voluntaria”, señaló el funcionario.

Asimismo, informó que en el caso de dos predios restantes, sus propietarios presentaron recursos de apelación, los cuales se encuentran en evaluación. Una vez culminado el procedimiento administrativo, la municipalidad continuará con las acciones correspondientes para recuperar totalmente la vía.

Con estas acciones, la Municipalidad Provincial de Piura reafirma su compromiso con la recuperación de los espacios públicos, el ordenamiento de la ciudad y la defensa del derecho de todos los ciudadanos a transitar por vías libres, seguras y accesibles.