La niña Aitana Chávez Quito, de 7 años, no soportó las graves quemaduras y el humo que inhaló durante el incendio en su vivienda en la provincia de Sullana y falleció en el Hospital Cayetano Heredia en Piura.

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Ella permanecía internada en dicho nosocomio a la espera de ser trasladada al Hospital del Niño en Lima, tras el siniestro ocurrido en su inmueble en la calle San Felipe del centro poblado de Huangalá en el sector Alto Chira, ocurrido la noche del pasado 28 de abril.

Su muerte se suma a la de su hermano Yostin Quispe Quito, de 7 años, que dejó de existir el pasado 30 de abril en el Hospital de Especialidades de Sullana. Mientras que su hermana de 4 años aún permanece internada tras el lamentable siniestro.