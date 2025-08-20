Denuncian presuntas irregularidades en el nombramiento de trabajadores en el hospital Santa Rosa, quienes no cumplirían con los requisitos para participar del concurso.

Los miembros del Comité del Proceso de Nombramiento CAS Administrativos 2025 del hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa II-2, declaró como aptos el nombramiento de cuatro personas que son repuestos judiciales con medida cautelar; sin embargo, estos no habrían cumplido con los requisitos necesarios, pues tampoco ingresaron a laborar mediante concurso público de méritos.

Se trata de la abogada Evelyn Rivera Sagástegui, quien fue repuesta judicialmente con medida cautelar recaída en el expediente N° 02778-2023-I-2001-JR-LA-02, en el cargo de Asesora Legal de manera provisional y hasta que se resuelva el proceso principal, en definitiva.

Una denuncia ante la Contraloría precisa que la abogada ingresó a trabajar en el cargo de jefe de asesora legal y no como personal administrativo y sin concurso público CAS, al parecer como cargo de confianza, como consta en las resoluciones Contrato Administrativo de Servicios Nº 283-2019-HAPCSR-II-2 de fecha 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2019, en el cargo de abogado- asesora legal; así como Contrato Administrativo de Servicios N° 1522-2020-HAPCSRII-2, de fecha 1 de noviembre del 2020, como abogada en asesoría legal del HAPCSRII-2; entre otras resoluciones.

Sin embargo, denuncian que Rivera Sagástegui no cumple con los requisitos de los lineamientos, puesto que, primero no ha ingresado por concurso CAS; no es personal administrativo debido a que ha desempeñado el cargo como asesora legal, encargatura de la Oficina de Asesoría Legal, además se encuentra en condición de repuesta judicial con medida cautelar.

Asimismo, cuestionan que Dionicio Isaac Puelles Gonzales también es repuesto judicial con mandato cautelar, según el expediente N° 03042-2023-I-2001-JR-LA-02, seguido ante el Segundo Juzgado Laboral de Piura. Fue repuesto como especialista administrativo abogado en la Unidad de Recursos Humanos- área de Secretaría Técnica del hospital Santa Rosa.

Además, de acuerdo con el expediente N° 02776-2023-1-JR-LA-02 seguido ante el Segundo Juzgado Laboral de Piura, Pedro Peña Rivera también fue repuesto a sus labores como especialista Administrativo, en la Oficina de Proyectos en este nosocomio. Así como Walter Ramos Yarlequé según consta el expediente 02585-2023-1-2001-JR-LA-02, por el mismo juzgado, fue repuesto como abogado de la Oficina de Secretaría Técnica.

Al respecto, Adolfo Álamo, miembro del Comité de Selección, explicó que el proceso sigue y será el Comité de Selección en Lima quien determine finalmente a los nombrados en esta etapa.

“Ellos han presentado documentos que sí acreditan. En la administración pública prima el principio de la veracidad. Nosotros como administración pública, tenemos que entender que los documentos que presentan las personas son dignos de fe. Como comisión solo vemos lo que ellos presentan. Esto es solo una etapa, van a hacer tamizados por la comisión central Lima, y ellos tienen un acceso, entonces nosotros no tenemos la capacidad, la ley no nos permite hacer tamizajes entre una y otra resolución, nosotros presumimos la veracidad”, dijo Álamo.